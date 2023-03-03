На північній частині території України знаходяться посилені спецпідрозділи, зазначив керівник поліції Київської області.

Очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов вважає, що новий похід російських загарбників на Київ з півночі - через зону відчуження, неможливий.

На північній частині української території після звільнення від загарбників не припиняють працювати військовослужбовці, проводяться фортифікаційні дії, розповів Нєбитов в інтерв’ю ТСН.ua.

"…Посилені спецпідрозділи, зараз вони мають відповідну броньовану техніку, тяжке озброєння, за допомогою якого можна збити навіть гвинтокрили. Мілітарна складова посилюється", - зазначив співрозмовник.

Відео дня

Генерал додав, що на півночі 80% території становлять болота, і з приходом весни пройти там фактично буде неможливо.

"…Проведені мінування території, інші серйозні заходи. Я вважаю, що другий похід на Київ неможливий. Хоча вони можуть спробувати, в такому разі отримають гідну відсіч", - підкреслив керівник поліції Київської області.

Війна Росії проти України - що треба знати

РФ 24 лютого 2022 року вдерлася в Україну, зокрема, з території Білорусі та намагалася захопити Київ, але її плани провалилися.

Наприкінці 2022-го головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив, що РФ готує 200 тисяч загарбників, щоб кинути їх на війну проти нашої держави, і можлива ще одна спроба ворога захопити столицю України.

На початку лютого цього року представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що загрози вторгнення окупантів з білоруської території немає.

Вас також можуть зацікавити новини: