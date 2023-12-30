Документ до голосування обговорять Генштаб, Мінфін та профільні комітети Ради.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про зміни до мобілізації, який розбурхав суспільство, буде прийнятий з компромісами.

У інтерв’ю Радіо Свобода він заявив, що перед винесенням на голосування запропонований документ мають обговорити за участі мінімум трьох найважливіших стейкхолдерів - Генерального штабу, профільних комітетів Верховної Ради та представників Мінфіну.

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"Це військові. Друге — це представники профільних комітетів. Але це що мається на увазі, наприклад, ми обговорюємо людей з обмеженнями, яких пропонується ширше призивати. Інваліди 3-ї групи, наприклад. Треба запросити лікарів, у нас це комітет здоров’я нації, треба запросити комітет соціальної політики, у нас це голова профільного комітету ВР Галина Третьякова, обговорити: скільки таких людей, скільки таких діагнозів, чи можуть ВЛК це все через себе пропустити, як це все буде. Тому що це дуже серйозні питання. Можливо, треба відмовлятися від цих категорій. І, звичайно, це Мінфін. Тому що ми бачимо за останні два дні дуже тривожні новини з їхнього боку", - розповів нардеп.

Він пояснив, що всі ці сторони "так чи інакше, не заперечують ні щодо кількостей, ні щодо потреби, в тому, що треба люди на війну". Однак потрібно обговорити, як саме це бачать ці відомства. За його словам, наразі існує й питання фінансування при реалізації зазначених правок до закону про мобілізацію, оскільки армію утримують платники податків.

"І зрозуміло, що ми не можемо кратно, вдесятеро підвищити податки, це неможливо, просто немає таких людей і грошей, платити такі податки. Тому тут, звісно, буде величезне питання забезпечення цієї мобілізації фінансовим ресурсом", – додав Корнієнко.

На його думку, хоча держава моє обмежувати права громадян, зосереджувати інструменти впливу в одних руках не можна.

"Мені здається, це досить великий ризик – в одних руках просто щось збирати. Не важливо, чиї руки це. Я зараз безвідносно до ТЦК, вони теж свою роботу нормально роблять, більшість", - вважає нардеп.

Новий законопроект про мобілізацію

25 грудня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект Про вдосконалення мобілізації та військового обліку, який містить жорсткі обмеження для ухильників.

Цей документ передбачає скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього чоловіків ділитимуть тільки на придатних та непридатних до служби. Також якщо законопроект приймуть у поточному виді буде:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян України молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Крім того, можуть оновити список тих, хто має право на звільнення з військової служби.

Українцям, які будуть ухилятися від призову до армії, держава суттєво "перекриє повітря".

Український військовий та екс-нардеп Ігор Луценко розкритикував спосіб, у який суспільству представили новий законопроект про мобілізацію. Відсутність пояснень та комунікації з боку влади може розпалити серйозні внутрішні проблеми, чого дуже хочуть росіяни.

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