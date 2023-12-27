25 грудня Кабмін подав до Верховної Ради України законопроект щодо вдосконалення мобілізації. Ним, зокрема, не передбачена відстрочка для осіб з інвалідністю III групи.
Згідно з чинним законодавством, III групу інвалідності в Україні можуть отримати особи, у яких є конкретна хвороба. Зокрема, це може бути відсутність однієї легені, відсутність або субатрофія одного ока.
Також у переліку такі хвороби:
- Стійкий повний птоз на одному оці після проведення всіх видів відновного лікування;
- Практична сліпота на одне око (гострота зору з переносимою корекцією нижче 0,05 або концентричне звуження меж поля зору до 10 град від точки фіксації) внаслідок професійного захворювання, трудового каліцтва або військової травми. 3 група інвалідності встановлюється в разі одноокості внаслідок побутової травми або хвороби, не пов'язаних зі службою в армії або професійною діяльністю на період перенавчання і придбання нової професії;
- Двостороння глухота;
- Стійка трахеостома в разі неможливості пластичного закриття;
- Стеноз гортані II-III ступеня внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двостороннім парезом і стійкою дисфонією;
- Стійка афонія органічного генезу;
- Дефект щелепи або твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;
- Гіпофізарний нанізм (зріст менше 150 см);
- Параліч кисті;
- Параліч верхньої кінцівки або параліч нижньої кінцівки;
- Виражений парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів: плеча – більше 4 см, передпліччя – більше 3 см, стегна – більше 8 см, гомілки – більше 6 см, а також гіпотрофією м'язів кисті або стопи;
- Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалася абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;
- Значний дефект кісток черепа (3×1 кВ. см і більше, крім випадків заміщення його аутотканиною, або при менших розмірах), якщо відбувається пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма протікала з ускладненнями (інфекційно-гнійним процесом);
- Відсутність кисті і вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;
- Помилковий суглоб плеча або обох кісток передпліччя;
- Відсутність всіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;
- Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший, анкілоз або виражена контрактура тих же пальців у функціонально невигідному становищі;
- Відсутність першого, другого пальців з відповідними п'ястковими кістками;
- Відсутність перших пальців обох кистей;
- Відсутність трьох пальців кисті з відповідними п'ястковими кістками;
- Кукси стегна або гомілки;
- Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на більш високому рівні;
- Двостороння кукса стопи з резекцією головок плеснових кісток по Шарпу;
- Різко виражена контрактура або анкілоз 2-х гомілковостопних суглобів, різко виражена контрактура або анкілоз гомілковостопного суглоба з розташуванням стопи В функціонально невигідному становищі;
- Різко виражена контрактура або анкілоз кульшового або колінного суглоба В функціонально невигідному становищі або вкорочення кінцівки більше 7 см після резекції суглоба;
- Вроджений або набутий вивих тазостегнових суглобів або одного тазостегнового суглоба зі значним порушенням функції;
- Деформація грудної клітини внаслідок резекції п'яти і більше ребер при наявності дихальної недостатності I ст. і більше;
- Неконсолідований перелом стегна або обох кісток гомілки;
- Нестійкий колінний або тазостегновий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки;
- Вкорочення нижньої кінцівки на 7 см і більше;
- Ендопротез колінного або тазостегнового суглоба;
- Остеохондропатия, остеохондродистрофія при зростанні менше 150 см;
- Кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або кіфосколіоз IV ступеня;
- Екстирпація шлунка;
- Тотальна тиреоїдектомія з приводу раку;
- Штучний клапан серця;
- Штучний водій ритму серцевої діяльності;
- Чужорідне тіло в серцевому м'язі або в перикарді;
- Відсутність однієї нирки з патологією другий;
- Двостороння мастектомія.
Крім того, є деякі обмеження, які враховуються при наданні статусу особи з інвалідністю III групи. До них відноситься можливість обслуговувати себе із застосуванням допоміжних засобів, наявність труднощів при пересуванні без допомоги, а також наявність труднощів при отриманні професії.
Крім того, до таких обмежень відноситься:
- можливість отримання освіти тільки в домашніх умовах або з тьютором на інклюзії;
- здатність орієнтуватися в просторі тільки із застосуванням додаткових коштів;
- втрата можливості виконувати трудову діяльність на 25%;
- нездатність контролювати свою поведінку без сторонньої допомоги;
- проблеми в спілкуванні, що полягають в зниженій інтенсивності і швидкості обміну інформацією.
Заззначимо, що законопроект, де пропонується скасування відстрочки для людей з інвалідністю III, поки тільки зареєстрований в парламенті. Перед прийняттям можливі правки.
Мобілізація в Україні: які зміни пропонує Кабмін
У Раду подали новий законопроект про вдосконалення мобілізації та військового обліку. Зокрема, пропонується зменшення призовного віку з 27 до 25 років та виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби.
Крім того, передбачено введення для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, а також введення базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.
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