У новому законопроекті щодо мобілізації депутати пропонують скасувати відстрочку для деяких категорій чоловіків, зокрема і для осіб з інвалідністю III групи.

25 грудня Кабмін подав до Верховної Ради України законопроект щодо вдосконалення мобілізації. Ним, зокрема, не передбачена відстрочка для осіб з інвалідністю III групи.

Згідно з чинним законодавством, III групу інвалідності в Україні можуть отримати особи, у яких є конкретна хвороба. Зокрема, це може бути відсутність однієї легені, відсутність або субатрофія одного ока.

Також у переліку такі хвороби:

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Стійкий повний птоз на одному оці після проведення всіх видів відновного лікування;

Практична сліпота на одне око (гострота зору з переносимою корекцією нижче 0,05 або концентричне звуження меж поля зору до 10 град від точки фіксації) внаслідок професійного захворювання, трудового каліцтва або військової травми. 3 група інвалідності встановлюється в разі одноокості внаслідок побутової травми або хвороби, не пов'язаних зі службою в армії або професійною діяльністю на період перенавчання і придбання нової професії;

Двостороння глухота;

Стійка трахеостома в разі неможливості пластичного закриття;

Стеноз гортані II-III ступеня внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двостороннім парезом і стійкою дисфонією;

Стійка афонія органічного генезу;

Дефект щелепи або твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;

Гіпофізарний нанізм (зріст менше 150 см);

Параліч кисті;

Параліч верхньої кінцівки або параліч нижньої кінцівки;

Виражений парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів: плеча – більше 4 см, передпліччя – більше 3 см, стегна – більше 8 см, гомілки – більше 6 см, а також гіпотрофією м'язів кисті або стопи;

Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалася абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;

Значний дефект кісток черепа (3×1 кВ. см і більше, крім випадків заміщення його аутотканиною, або при менших розмірах), якщо відбувається пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма протікала з ускладненнями (інфекційно-гнійним процесом);

Відсутність кисті і вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;

Помилковий суглоб плеча або обох кісток передпліччя;

Відсутність всіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;

Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший, анкілоз або виражена контрактура тих же пальців у функціонально невигідному становищі;

Відсутність першого, другого пальців з відповідними п'ястковими кістками;

Відсутність перших пальців обох кистей;

Відсутність трьох пальців кисті з відповідними п'ястковими кістками;

Кукси стегна або гомілки;

Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на більш високому рівні;

Двостороння кукса стопи з резекцією головок плеснових кісток по Шарпу;

Різко виражена контрактура або анкілоз 2-х гомілковостопних суглобів, різко виражена контрактура або анкілоз гомілковостопного суглоба з розташуванням стопи В функціонально невигідному становищі;

Різко виражена контрактура або анкілоз кульшового або колінного суглоба В функціонально невигідному становищі або вкорочення кінцівки більше 7 см після резекції суглоба;

Вроджений або набутий вивих тазостегнових суглобів або одного тазостегнового суглоба зі значним порушенням функції;

Деформація грудної клітини внаслідок резекції п'яти і більше ребер при наявності дихальної недостатності I ст. і більше;

Неконсолідований перелом стегна або обох кісток гомілки;

Нестійкий колінний або тазостегновий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки;

Вкорочення нижньої кінцівки на 7 см і більше;

Ендопротез колінного або тазостегнового суглоба;

Остеохондропатия, остеохондродистрофія при зростанні менше 150 см;

Кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або кіфосколіоз IV ступеня;

Екстирпація шлунка;

Тотальна тиреоїдектомія з приводу раку;

Штучний клапан серця;

Штучний водій ритму серцевої діяльності;

Чужорідне тіло в серцевому м'язі або в перикарді;

Відсутність однієї нирки з патологією другий;

Двостороння мастектомія.

Крім того, є деякі обмеження, які враховуються при наданні статусу особи з інвалідністю III групи. До них відноситься можливість обслуговувати себе із застосуванням допоміжних засобів, наявність труднощів при пересуванні без допомоги, а також наявність труднощів при отриманні професії.

Крім того, до таких обмежень відноситься:

можливість отримання освіти тільки в домашніх умовах або з тьютором на інклюзії;

здатність орієнтуватися в просторі тільки із застосуванням додаткових коштів;

втрата можливості виконувати трудову діяльність на 25%;

нездатність контролювати свою поведінку без сторонньої допомоги;

проблеми в спілкуванні, що полягають в зниженій інтенсивності і швидкості обміну інформацією.

Заззначимо, що законопроект, де пропонується скасування відстрочки для людей з інвалідністю III, поки тільки зареєстрований в парламенті. Перед прийняттям можливі правки.

Мобілізація в Україні: які зміни пропонує Кабмін

У Раду подали новий законопроект про вдосконалення мобілізації та військового обліку. Зокрема, пропонується зменшення призовного віку з 27 до 25 років та виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби.

Крім того, передбачено введення для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, а також введення базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

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