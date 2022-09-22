Часткова мобілізація в РФ не позбавить Україну можливості звільнити більше своєї окупованої території взимку.

Часткова мобілізація в РФ не вплине на хід війни в Україні найближчими місяцями.

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

Аналітики вважають, що оголошення президента РФ Володимира Путіна про "часткову мобілізацію" відобразило багато проблем, з якими стикається Росія в ході вторгнення в Україну, і які Кремль навряд чи зможе вирішити в найближчі місяці.

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Наказ Путіна про мобілізацію частини російського "навченого" резерву, тобто осіб, які пройшли обов'язкову строкову службу, не створить значної бойової сили Росії в найближчі місяці. Цього може бути достатньо для підтримки нинішнього рівня чисельності російських збройних сил у 2023 році за рахунок компенсації російських втрат, хоча це не очевидно.

Часткова мобілізація, таким чином, не позбавить Україну можливості звільнити більше своєї окупованої території взимку.

При цьому експерти ISW зазначили, що незрозуміло, яку частину російського резерву вже перекинули для бойових дій в Україні.

Російські військові, ймовірно, призвали найбільш боєздатні резерви під час довоєнної мобілізації, що дозволяє припустити, що нинішня часткова мобілізація розпочнеться із залучення менш боєздатного особового складу. Російські резервісти спочатку погано навчені і не проходять перепідготовки після закінчення строку призову. Обов'язкова військова служба у Росії триває лише рік, що дає призовникам мало часу для навчання. Відсутність перепідготовки після цього початкового періоду прискорює деградацію набутих солдатських навичок. За даними аналітиків, небагато російських резервістів, крім тих, хто зараз воює в Україні, мають бойовий досвід.

Як повідомляв УНІАН, за даними ISW, російський президент Володимир Путін хоче звинуватити Збройні сили України в "нападі на РФ", коли українські захисники будуть деокупувати території в рамках контрнаступу. Для цього йому і потрібні псевдореферендуми.

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