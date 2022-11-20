Противник утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей

Не виключено, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, наразі свої підрозділи він утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У Генштабі також повідомили, що на Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Берестове на Донеччині.

Тим часом, як наголошують у Генштабі, на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії, веде повітряну розвідку БпЛА.

Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та міста Херсон.

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