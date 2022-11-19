Мова про мобілізованих у 2 мотострілецьку дивізію 1 танкової армії РФ.

В Білорусі завершилися військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії РФ. Однак солдати як і раніше не мають належного забезпечення, а їх військова техніка переважно знаходиться в поганому технічному стані. Через це морально-психологічний настрій окупантів на низькому рівні.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту. У повідомленні сказано: "За наявною інформацією, завершилися військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Збройних сил Російської Федерації, які проходили на території Брестської області Республіки Білорусь. Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення".

У Генштабі розповіли, що особовий склад зі згаданих підрозділів отримав поношену військову форму і спорядження, яке вже використовувалося. Техніка у цій частині 2 мотострілецької дивізії теж знаходиться в переважно незадовільному стані. Їй весь час потрібен ремонт і обслуговування.

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Російські війська в Білорусі: останні дані

Військовослужбовці РФ проходять навчання на полігонах в Брестській області. Через незадовільні умови утримання в наметах вони масово хворіють. За даними Генштабу ЗСУ, лікарні в регіоні забиті окупантами.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" 13 листопада зафіксувавала у небі над Білоруссю МіГ-31К з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" на борту. Всього в РБ базуються чотири таких російських літака.

Білорусь також продовжує передавати боєприпаси і техніку Росії. За жовтень режим Лукашенка відправив рашистам 8 ешелонів з танками, БМП і вантажівками.

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