Аналітики припустили, що Росія також залучить додаткові сили з мобілізованих в найближчі тижні

Російські війська намагаються посилити свої позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона.

Як повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW), російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військових.

Експерти з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

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Аналітики припустили, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.

Крім цього в ISW зазначили, що українські війська продовжували контрнаступальні операції на лінії Сватово-Кремінна. А російські окупанти продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька, незважаючи на повідомлення про значні втрати в районі Бахмута.

Окупанти продовжували укріплювати райони навколо наземних ліній зв'язку на півдні України, борючись з частковою втратою можливості використання мосту через Керченську протоку. Крім цього, російська влада працює над встановленням контролю над інформаційним простором на окупованих територіях та ідентифікацією українських партизанів.

У РФ ЗМІ продовжували активно обговорювати майбутню другу хвилю мобілізації. При цьому, як зазначили аналітики, кількість ув'язнених у РФ скоротилася приблизно на 6,5% з січня 2022 року, ймовірно, через інтенсивне вербування у ПВК "Вагнер".

Звільнення Херсона

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За даними ОК "Південь", з 7 по 13 листопада на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів, зокрема Херсон та Снігурівку Миколаївської області. На звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

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