Як зазначили в Генштабі, для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

У разі повторного наступу російських окупантів з території Білорусі Збройні сили України розпочнуть масоване вогневе ураження ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території Республіки Білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначили в Генштабі, для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

"Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ і артилерії", - наголосили в Генштабі.

Роль Білорусі у війні проти України

Як відомо, Мінськ допомагає Москві вести війну проти України з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме з території Білорусі наступали танки окупантів на північну частину України.

Зокрема, Білорусь надає російським військам інфраструктуру, територію і повітряний простір своєї країни. При цьому триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Крім того, Білорусь ремонтує військову техніку для армії РФ, служить "хабом" для перекидання російської техніки і розміщує іранські дрони на своїй території.

Вас також можуть зацікавити новини: