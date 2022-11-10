Українська авіація здійснила вісім ударів по опорному пункту, районах зосередження сил та засобів російських окупантів.

Протягом доби, 9 листопада, Збройні сили України ліквідували 125 російських окупантів на півдні. Крім того, українські військові збили три дрони-розвідники та знищили склад із боєприпасами.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", українська авіація здійснила вісім ударів по опорному пункту, районах зосередження сил та засобів російських окупантів.

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано більше ста вогневих завдань. Зокрема, били по пунктах управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами росіян.

Відео дня

В результаті проведених атак українські захисники знищили 125 окупантів, три ворожих танки, пʼять одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами у Бериславському районі.

Водночас в ОК "Південь" зазначили, що корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 12 одиниць. При цьому серед них так і не з'явилися ракетоносії.

Ситуація на південному напрямку: що відомо

9 листопада 2022 року депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про кепські справи рашистів на правобережжі Херсонщини. Він додав, що окупанти укріплюють оборону на лівому березі, щоб безпечніше вийти з правобережжя Херсонської області.

Пізніше того ж дня новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія покидає правий берег Херсонської області. Це рішення підтримав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Проте в Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. Там додали, що в регіон стягуються додаткові резерви.

Вас також можуть зацікавити новини: