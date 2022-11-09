Білоруські правоохоронці "полюють" на громадян, які критикують владу або виступають проти війни з Україною.

Білорусь продовжує допомагати Російській Федерації вести війну проти України. У прикордонних військах створюють підрозділи операторів ударних БПЛА.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Мінськ надає російським військам інфраструктуру, територію і повітряний простір своєї країни. При цьому триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки Білорусь В якості "братської" допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Російської Федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншої екіпіровки", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у складі прикордонних військ республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БПЛА.

Також білоруські правоохоронці посилили пошук і затримання громадян, які критикують владу або виступають проти війни з Україною.

Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

Мінськ допомагає Москві вести війну проти України з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме з території Білорусі наступали танки окупантів на північну частину України.

Руська Авіація використовує повітряний простір Білорусі для ракетних ударів по мирних українських містах.

Крім того, Білорусь ремонтує військову техніку для армії РФ, служить "хабом" для перекидання російської техніки і розміщує іранські дрони на своїй території.

До кінця жовтня українські військові повідомили, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Водночас загроза настання з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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