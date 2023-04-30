У епіцентрі бойових дій станом на 30 квітня залишаються міста Бахмут і Мар'їнка.

За добу українські військові відбили понад 20 атак російських окупантів. Противник зосереджується на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 30 квітня, у епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, наші захисники продовжують тримати оборону.

Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ.

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"Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда Сумської області, пошкоджено приватні будинки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

На Куп'янському напрямку, як поінформували в Генштабі, росіяни наступальних дій не проводили. Проте артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали шість населених пунктів Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку росіяни з артилерії обстріляли населені пункти, що знаходяться поряд із лінією бойового зіткнення, а саме Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Колодязі, Верхньокам'янське, Cпірне і Роздолівка Донецької області.

Крім того, повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали 14 населених пунктів Донеччини.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, але успіху не мав. Загарбники здійснили обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Водяне та Первомайське.

На Мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції Сил оборони, тривають бої за Мар'їнку. "Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області", - повідомили в Генштабі.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив, але здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

"Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області, а також місто Херсон. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис Херсонської області", - розповіли в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, за даними Генштабу, упродовж доби російські окупанти завдали по території України двох ракетних і 15 авіаційних ударів. Також противник здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ і населених пунктах.

Як розповів сьогодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти за добу завдали 331 удару по Бахмуту, але втратили чотири польові склади з боєприпасами. За його словами, це місто залишається головною ціллю ворога, зосередженням головних його зусиль. Довкола цього міста відбулося 30 боєзіткнень, знищено 93 окупанта, 106 зазнали різних поранень.

За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти домоглися деяких успіхів у Бахмуті. Зокрема, зафіксовано обмежене просування росіян у південно-західній і північно-західній частинах міста.

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