Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Минулої доби українські військові відбили майже 60 ворожих атак, бої у Бахмуті тривають. Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки, на Авдіївському - в районі Авдіївки та Первомайського Донецької області, на Мар’їнському - в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

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"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтечиного", - додали у Генштабі.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Війна в Україні: новини

Українські військові ліквідували за добу ще близько 470 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 190 510 осіб.

А у районі Кремінної російські окупанти не можуть провести успішні атаки. Своєю чергою ЗСУ продовжують знищувати російські тили в Луганській області.

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