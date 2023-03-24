Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіабомбами.

Російські загарбники з початку поточної доби завдали по території України 40 авіаційних та 5 ракетних ударів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також окупанти здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначили, що росіяни здійснили обстріли по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок дій ворога загинули мирні жителі.

Разом із тим у Генштабі попередили про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

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Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, ніч на 24 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами.

Так, пуски безпілотників здійснювались з північно-східного напрямку, вони атакували Кривий Ріг та Сумщину. За даними Сумської ОВА, внаслідок атаки в області загинули двоє та поранено 10 людей.

У Кривому Розі зафіксовано влучання п'яти БПЛА, один збито. Загиблих та постраждалих немає.

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