Юрій Ігнат зазначив, що окупанти використовували протирадіолокаційна ракету.

Російські окупанти ввечері 23 березня та вночі 24 березня вдарили по території України ракетами, авіацією і дронами. Цілями загарбників стали Одеська та Сумська області, а також Кривий Ріг.

"Почалося все (атака - УНІАН) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що атака росіян продовжилася й з півночі України.

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"Близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, які планують бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО, таким чином більше 10 керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", - зазначив військовий.

Крім того, він розповів, що війська окупантів використовували протирадіолокаційну ракету Х-31, а також били іранськими дронами-камікадзе.

"На жаль, є і "Шахеди", які атакували північ країни і також Кривий Ріг. Є попадання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", - підсумував Ігнат.

Атака Росії по Україні 24 березня - що відомо

У ніч на 24 березня у ряді українських областей оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронами з боку Росії.

Журналісти видання "Суспільне" повідомили про можливі вибухи в Сумському районі.

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти вдарили безпілотниками по місту. В результаті чого є попадання дронів.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, всього росіяни запустили шість БПЛА, з них один збили, а п'ять потрапили по місту. В результаті атаки загиблих і постраждалих немає.

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