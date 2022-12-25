Українські воїни готуються до контрнаступальних дій, зазначив речник східного угруповання наших військ.

Логістика працює над тим, щоб в українських військовослужбовців були можливості призвичаїтися до зимових умов.

Погода в Україні впливає на обидві сторони війни, в залежності від того, хто швидше призвичається: переведе техніку на зимовий період експлуатації, забезпечить особовий склад теплим одягом, створить можливість обігрітись, просушити одяг та надасть змогу з’їсти хоча б раз на добу теплу їжу, про це речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наша логістика працює над цим, щоб у наших військовослужбовців були на це можливості. На мою думку, у ворога дещо гірше з цим питанням. Особливо з спорядженням зимовим. Також це дуже впливає на безпосередньо саме ведення бойових дій, щоб потужна техніка типу танків, бойових машин, піхоти, БТР могла відносно вільно просуватися полями, польовими дорогами їй потрібно, щоб ґрунт промерз. Відтак, на тих ділянках, де швидше це відбудеться, і буде можливість проводити контратакувальні дії в нас і у ворога. Ми і ворог готуємся. Я думаю, що ми підготуємося краще", - сказав Череватий.

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Війна Росії проти України - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що станом на зараз Росія не готова до нового повномасштабного наступу.

Говорячи про армію і озброєння Росії, він зазначив, що "все найкраще, найбільш боєздатне, найбільш елітне і готове до використання - що стосується і живої сили, і техніки, - Путін і його режим вже знищив на території України, точніше, знищили Сили оборони, а він відправив на утилізацію".

23 грудня речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку росіяни зазнають великих втрат серед живої сили та техніки і не мають тактичних успіхів.

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