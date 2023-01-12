Сумніви, зокрема, виникають через значні втрати в особовому складі та озброєнні й військовій техніці, а також міжнародні санкції.

У Генштабі ЗСУ сумніваються у реалістичності планів РФ сформувати 20 нових дивізій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Він нагадав, що для реалізації своїх загарбницьких планів російським командуванням анонсовані масштабні заходи з реформування збройних сил.

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Зокрема, йдеться про збільшення загальної чисельності до 1,5 млн осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій.

За словами Громова, зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.

Він вважає, що реалізація зазначеного потребуватиме значного часу та фінансово-економічних ресурсів.

Водночас бригадний генерал уточнив, що значні втрати в особовому складі та озброєнні й військовій техніці, дія міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань та військових частин країни-агресора з 2016 року і до теперішнього часу викликає сумніви у тому, що заплановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені у визначені строки.

Мобілізація в РФ

21 вересня 2022 року глава Кремля Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військових, що знаходяться в запасі. Після цього російські чоловіки кинулися масово тікати з країни. Вони втекли до Монголії, Вірменії, Туреччини, Грузії.

Наприкінці грудня Міністр оборони України Олексій Резніков попередив громадян Росії про те, що РФ готується почати нову хвилю мобілізації в січні.

А 11 січня стало відомо, що в РФ призовний вік підвищать до 30 років вже в цьому році.

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