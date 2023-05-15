Вони бояться українських партизанів.

Російські загарбники влаштували на окупованій частині Запорізькій області "евакуацію", щоб приховати контррозвідувальні та фільтраційні заходи у тих районах, де, за їхньою оцінкою, скоро будуть активні бойові дії.

"Росіяни в Запорізькій області евакуюють своїх прибічників та колаборантів. Одночасно вони намагаються вивозити документи та матеріальні засоби - побутову техніку, викрадені автівки тощо, які можуть бути потенційно знищені внаслідок бойових дій. Тобто все, що для них є цінним, вони вивозять", - розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в коментарі "РБК-Україна".

За даними ГУР, окупанти не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв, а також бояться українських партизанів.

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"Крім того, вони проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії. Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву", - підсумував Черняк.

"Евакуація" у Запорізькій області: що відомо

5 травня гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив евакуацію з міста-супутника ЗАЕС - Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших. Своїми діями вони спровокували шалену паніку, на в'їзді у захоплений РФ Крим утворилися величезні черги з машин.

Як повідомляв УНІАН, росіяни та колаборанти намагаються тікати з тимчасово окупованої території Запорізької області, в тому числі з Мелітополя, і нерідко вдаються до провокацій, аби знайти привід для виїзду.

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