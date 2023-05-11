Водночас, більшість жителів Запоріжжя взагалі не ведуться на пропаганду росіян – залишаються вдома і чекають на ЗСУ.

"Місія" російських окупантів з так званої евакуації населення прифронтових територій Запорізької області виявилася провальною, навіть ті нечисленні люди, які погодились виїхати, повертаються назад.

Як заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, упродовж тижня загарбники намагалися вивезти цивільних з понад 18-ти населених пунктів.

Проте, як зазначив мер, навіть ті нечисленні люди, які погодились виїхати, повертаються назад. Він поінформував, що окупанти пообіцяли їм курорт на узбережжі Азовського моря, натомість розміщують людей в нестерпних умовах або взагалі везуть евакуйованих в палатки до Росії.

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"Обіцяні 10 тис. рублів дають лише за російським паспортом. Під галас паніки з евакуацією грабують магазини, будинки, лікарні. Більшість жителів взагалі не ведуться на пропаганду росіян - залишаються вдома і чекають на ЗСУ", - зазначив мер Мелітополя.

Евакуація у Запорізькій області: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Іван Федоров розповідав, що у тимчасово окупованій Запорізькій області російські окупанти готуються до евакуації в населених пунктах, що знаходяться поблизу лінії фронту.

В місті Енергодар вони роздавали листівки і збирали анкети дітей, які будуть евакуюватись.

Також в населених пунктах поблизу міста Токмак їздили ворожі військові автівки з гучномовцями і проводили оголошення, де рекомендували евакуюватися до тимчасово окупованих Мелітополя або Криму.

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