Сили оборони України 14 вересня завдали удар по двох російських патрульних кораблях у Чорному морі. Один із них, "Сергей Котов", через отримані ушкодження надовго відправится в ремонт.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі LIGA.net. За його словами, самі росіяни підтверджують результативну атаку на кораблі.
На одному з кораблів було пошкоджено гвинт, також є пробоїна в лівому борту вище ватерлінії розміром 50 на 100 см.
"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті та не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", - заявив Юсов.
Удари по російських кораблях - що відомо
Як повідомляв УНІАН, рано вранці 14 вересня 2023 року було атаковано два патрульних кораблі росіян у Чорному морі. Йдеться про борти проекту 22160 "Василій Биков". Військові зазначили, що ворожі кораблі отримали певні пошкодження.
Перед цим в міністерстві оборони РФ заявляли про спробу ЗСУ атакувати п'ятьма морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря.
Крім того, в ніч на 13 вересня в окупованому Севастополі було атаковано російський великий десантний корабель "Мінськ" та підводний носій ракет "Калібр". У ГУР повідомили, що з великою імовірністю ці кораблі відновленню не підлягають.