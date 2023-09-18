Самі росіяни підтверджують результативну атаку українських військових на їхні кораблі.

Сили оборони України 14 вересня завдали удар по двох російських патрульних кораблях у Чорному морі. Один із них, "Сергей Котов", через отримані ушкодження надовго відправится в ремонт.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі LIGA.net. За його словами, самі росіяни підтверджують результативну атаку на кораблі.

На одному з кораблів було пошкоджено гвинт, також є пробоїна в лівому борту вище ватерлінії розміром 50 на 100 см.

Відео дня

"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті та не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", - заявив Юсов.

Удари по російських кораблях - що відомо

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 14 вересня 2023 року було атаковано два патрульних кораблі росіян у Чорному морі. Йдеться про борти проекту 22160 "Василій Биков". Військові зазначили, що ворожі кораблі отримали певні пошкодження.

Перед цим в міністерстві оборони РФ заявляли про спробу ЗСУ атакувати п'ятьма морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря.

Крім того, в ніч на 13 вересня в окупованому Севастополі було атаковано російський великий десантний корабель "Мінськ" та підводний носій ракет "Калібр". У ГУР повідомили, що з великою імовірністю ці кораблі відновленню не підлягають.

Вас також можуть зацікавити новини: