Його опублікував OSINT-аналітик.

У мережі з'явилося ще одне супутникове фото підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ", які Україна атакувала в сухому доці Севастополя.

Знімок опублікував OSINT-аналітик під ніком Def Mon в мікроблозі Twitter (X). "Навіть гнучке ущільнення не виправить цей десантний корабель класу "Ропуха". Після того, як я деякий час переглядав ці зображення, я думаю, що він може бути більш-менш зламаний навпіл або, можливо, у нього зігнутий корпус", - додав він.

При цьому аналітик зазначає, що не бачить ніяких пошкоджень на підводному човні. "Темним док може бути від вологи. Те, що люди прийняли за дірку, цілком може бути тінню від вежі. На підводний човен впав кран, так що, швидше за все, є якісь пошкодження", - написав Def Mon.

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Удар по Севастополю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня в Севастополі лунали гучні вибухи, місцеві заявили про масштабну пожежу в районі Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе.

Російські загарбники заявили, що Україна атакувала завод і кораблі Чорноморського флоту крилатими ракетами і безекіпажними катерами.

У мережі з'явилися знімки пошкодженого російського підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля, які перебували на ремонті. За даними Oryx, "Мінськ" знищено.

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