Російські загарбники звинуватили Україну в спробі атакувати ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" в Чорному морі.
У заяві Міністерства оборони Російської Федерації йдеться, що морський безекіпажний катер Збройних сил України близько 16:30 спробував атакувати малий ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239. "В ході відбиття атаки безекіпажний катер противника знищений вогнем зі штатного озброєння корабля", - йдеться в повідомленні загарбників.
Як відомо, російські окупанти систематично звітують про "знищення" українських катерів, при цьому не публікуючи жодних фото чи відео, що підтверджують це.
Малий ракетний корабель "Самум": що відомо
Корабель входить до складу 41-ї бригади ракетних катерів Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту, проекту 1239 року.
Він використовує гідродинамічну платформу-катамаран з аеростатичним повітряним розвантаженням. У відкритих джерелах вказується, що за ударним потенціалом цьому кораблю в російському Чорноморському флоті немає рівних.
У 2016 році "Самум" очолив список кращих кораблів другого рангу Чорноморського флоту.
За даними Асоціації реінтеграції Криму, 7 березня 2022 року, в ході повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українські сили завдали йому пошкодження.