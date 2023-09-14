Вони, як завжди, заявляють про "знищення противника".

Російські загарбники звинуватили Україну в спробі атакувати ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" в Чорному морі.

У заяві Міністерства оборони Російської Федерації йдеться, що морський безекіпажний катер Збройних сил України близько 16:30 спробував атакувати малий ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239. "В ході відбиття атаки безекіпажний катер противника знищений вогнем зі штатного озброєння корабля", - йдеться в повідомленні загарбників.

Як відомо, російські окупанти систематично звітують про "знищення" українських катерів, при цьому не публікуючи жодних фото чи відео, що підтверджують це.

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Малий ракетний корабель "Самум": що відомо

Корабель входить до складу 41-ї бригади ракетних катерів Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту, проекту 1239 року.

Він використовує гідродинамічну платформу-катамаран з аеростатичним повітряним розвантаженням. У відкритих джерелах вказується, що за ударним потенціалом цьому кораблю в російському Чорноморському флоті немає рівних.

У 2016 році "Самум" очолив список кращих кораблів другого рангу Чорноморського флоту.

За даними Асоціації реінтеграції Криму, 7 березня 2022 року, в ході повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українські сили завдали йому пошкодження.

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