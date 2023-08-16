За даними української розвідки, загрози немає.

В Головному управлінні розвідки наголосили, що наразі ймовірність провокацій з боку російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції мінімальна.

В коментарі ТСН.ua у ГУР сказали, що загрози немає. За даними української розвідки, росіяни намагаються здійняти паніку серед населення України.

"Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше – ГУР, президент та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто", – підсумували в головному управлінні розвідки.

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Провокації на АЕС - що повідомлялось

Наприкінці 2022 року з'явилась інформація, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет, а також іранських дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що РФ готує теракт на цій АЕС. 15 серпня 2023 року в українському підпіллі повідомили, що в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС.

Вже 16 серпня у ЗМІ поширилась інформація, що російський диктатор Володимир Путін днями розпорядився відновити підготовку до техногенної катастрофи на Курській атомній електростанції. Росіяни нібито планують втілити у життя злочинний план наприкінці серпня-початку вересня. Стверджувалось, що майже "одночасно з техногенною катастрофою на Курській АЕС готується подібна акція і на Запорізькій АЕС".

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