Окупанти вже приготували план евакуації населення, але у список потрапили лише обрані.

Окупанти планують провокацію на Курській атомній електростанції й готують евакуацію місцевого населення.

Як повідомляє Центр нацспротиву з посиланням на дані підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС.

Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили у розпорядження ЦНС.

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"Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тисяч. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про "обраність" тих, хто попав в список", - пише ЦНС.

Зокрема людей планують вивозити з Курську та околиць на північ області до населених пунктів:

Жєлєзногорскій;

Большое Солдатскоє;

Щігри;

Горшечноє.

В ЦНС зауважують, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС.

Теракт на Курській АЕС

Наприкінці 2022 року стало відомо, що російські військові використовують територію Курської АЕС у місті Курчатов та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. В українській розвідці не виключали, що там країна-агресор може зберігати і іранські дрони-камікадзе, якими б'є по Україні.

Також у ГУР МО закликали розглянути та перевірити цю інформацію представників відповідних міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ. Згодом з'явилася інформація, що РФ готує теракт на цій АЕС.

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