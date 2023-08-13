Україна чекає більш критичної позиції МАГАТЕ щодо того, що окупанти творять на станції.

На тлі окупації армією РФ Запорізької атомної електростанції, Україна очікує від представників МАГАТЕ більш критичної позиції щодо того, що роблять окупанти на станції.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконуючий обов'язки голови Держінспекції ядерного регулювання України, головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Кориков, зазначивши при цьому, що агресор перетворив станцію на військову базу.

"Все відбувається на очах представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на станції. Ми б хотіли, щоб була оцінка МАГАТЕ цих протиправних дій, які шкодять безпеці, і бажали б більш критичної позиції МАГАТЕ щонайменше", – зазначив Кориков, підкресливши при цьому, що агресор абсолютно свідомо порушує вимоги українського регулятора.

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Ситуація на ЗАЕС

23 липня 2023 року експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

У червні 2023 року українська розвідка повідомила, що російські окупанти замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

Українська влада попереджала, що РФ може влаштувати провокацію на станції.

3 серпня 2023 року експерти МАГАТЕ на шляху до Запорізької АЕС натрапили на міни.

4 серпня 2023 року в МАГАТЕ заявили про те, що окупанти приховують те, що відбувається на дахах енергоблоків ЗАЕС.

13 серпня 2023 року стало відомо про те, що на ЗАЕС стався витік води.

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