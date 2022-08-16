У Харкові внаслідок вечірнього ворожого обстрілу є руйнування на території гаражного кооперативу, постраждала транспортна інфраструктура.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.
"Обстріляли гаражний кооператив, зруйновані і горять кілька приватних гаражів. Ще постраждала транспортна інфраструктура", - написав він.
За словами мера, про постраждалих як і раніше інформації немає.
"Сподіваюся, всі люди цілі і неушкоджені", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня близько 18:00 голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що російські окупанти знову обстрілюють Харків.
Терехов уточнив, що знову "прилетіло" по Салтівському району.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередились на захопленні Донбасу. Вранці Генштаб ЗСУ повідомляв про частковий успіх ворога в напрямку Солодке – Новомихайлівка в Донецькій області.
Окупанти на сході ведуть наступ на кількох напрямках. Противник все ще наступає поблизу Бахмута та Авдіївки. Станом на ранок 16 серпня у тих районах тривали бої. Водночас в напрямках Володимирівка – Бахмутське і Стряпівка – Соледар ЗСУ ворога відкинули.
Також ЗС РФ вели масований наступ з боку Лисичанського НПЗ.
З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.