Інформації про постраждалих мешканців не надходило.

У Харкові внаслідок вечірнього ворожого обстрілу є руйнування на території гаражного кооперативу, постраждала транспортна інфраструктура.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.

"Обстріляли гаражний кооператив, зруйновані і горять кілька приватних гаражів. Ще постраждала транспортна інфраструктура", - написав він.

За словами мера, про постраждалих як і раніше інформації немає.

"Сподіваюся, всі люди цілі і неушкоджені", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня близько 18:00 голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що російські окупанти знову обстрілюють Харків.

Терехов уточнив, що знову "прилетіло" по Салтівському району.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу. Вранці Генштаб ЗСУ повідомляв про частковий успіх ворога в напрямку Солодке – Новомихайлівка в Донецькій області.

Окупанти на сході ведуть наступ на кількох напрямках. Противник все ще наступає поблизу Бахмута та Авдіївки. Станом на ранок 16 серпня у тих районах тривали бої. Водночас в напрямках Володимирівка – Бахмутське і Стряпівка – Соледар ЗСУ ворога відкинули.

Також ЗС РФ вели масований наступ з боку Лисичанського НПЗ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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