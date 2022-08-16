Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії на кількох напрямках.

Російські війська наступають поблизу Бахмута та Авдіївки, там досі йдуть бої.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

"Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти стріляли біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.

"На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають", - додали у Генштабі.

Раніше Американський інститут вивчення війни (ISW) назвав напрямки, на яких ведуться найактивніші бойові дії, а також ті, які становлять пріоритет для РФ у війні проти України.

Кремль надає перевагу просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська.

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