Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер.

Російські війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вони використовують будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках. Атакують по різних напрямках, аби витиснути ЗСУ із оборонних укріплень. За вчора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема і в районі Лисичанського НПЗ", – поінформував Гайдай.

За його словами, населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари. Не припиняється й ракетний терор. Так, одну із ракет противник спрямував на будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганщини, які зараз базуються у сусідній області.

Раніше Американський інститут вивчення війни (ISW) назвав напрямки, на яких ведуться найактивніші бойові дії, а також ті, які становлять пріоритет для РФ у війні проти України.

Кремль надає перевагу просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська.

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