Окупанти навмисно блокують виплати з України, створюючи гуманітарну кризу, і пропонують своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства.

Російські загарбники намагаються робити підкуп жителів Херсона перед проведенням псевдореферендуму.

Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка" у соціальній мережі Facebook.

"Тактика окупанта досить примітивна. Російські "маріонетки" навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства. Всі дії, пов’язані з наданням будь-якої допомоги місцевому населенню, Кремль висвітлює у своїх ЗМІ, які своєю чергою перекручують інформацію та надають її населенню Росії, як підтримку херсонців російською владою та окупантом", - йдеться у повідомленні.

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"Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало. Здебільшого місцеве населення відмовляється від будь-якої псевдодопомоги російської влади. В такому випадку окупанти знайшли лазівку та для заспокоєння свого населення, яке потребує хліба та видовищ, почали проводити пенсійні виплати за мовчазною згодою", - відзначається у повідомленні.

Зокрема, російська влада вносить до даних свого окупаційного пенсійного фонду "мертві душі", аби завищувати показники видачі пенсій. Таким чином окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих й привласнюють кошти.

Українські військові просять не забувати, що російська влада головною причиною вторгнення своїх військ на територію України називала "порятунок" своїх громадян від ущемлення. Тому видача російських паспортів є виправданням перебуванню окупанта на українській території.

"Не піддавайтеся на провокації "маріонеткової" влади РФ, не отримуйте російський паспорт. Пам’ятайте, Україна єдина! Херсон - це Україна! Влада України не покине своїх громадян та зробить все можливе, щоб врятувати вас від окупанта. Збройні сили України знищать ворога та відновлять територіальну цілісність нашої держави", - наголошується у повідомленні.

Як писав УНІАН, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області біля штабу колаборантів пролунав вибух.

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