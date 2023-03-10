Американські аналітики вважають, що лідер РФ Володимир Путін поставив конкретне стратегічне завдання 9 березня.

Російська Федерація організувала масований ракетний удар по Україні 9 березня в рамках своєї пропаганди в російському суспільстві й щоб потішити росіян.

Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни ISW, попри те, що масований обстріл України 9 березня став найбільшою повітряною атакою РФ у 2023 році, реальної користі на полі бою з Києвом він не несе.

"Кремль, ймовірно, навмисно запустив ракети, які українська система ППО не може перехопити, щоб домогтися результатів в російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет", - йдеться в публікації.

В ISW відзначають, що в російському інформаційно просторі Міноборони РФ пояснює свій обстріл України, як "відплату за теракти", маючи на увазі, ймовірно, нібито "вторгнення" в Брянську область 2 березня. Це, за задумом Кремля, повинно було заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола, які вимагали помсти від Путіна.

Раніше російські блогери й пропагандисти також критикували Путіна за його "промахи" в ракетній атаці та за те, що Україна все ще "не замерзла" в сезон лютого-початку березня.

"Путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою, подібною до тієї, яку Росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати певний збиток Україні. Однак російські блогери не підтримали сьогоднішні удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю необхідно докорінно змінити свій підхід до націлювання, враховуючи, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру", - пишуть експерти ISW.

Путін запустив 84 різних ракет 9 березня по Україні

Згідно з даними Генштабу України, 9 березня Міноборони РФ вдарило по українських територіях 84 ракетами різних типів базування: 28 крилатими ракетами Х-101 / Х-555 і 20 крилатими ракетами "Калібр", 6 протикорабельними ракетами Х-22, 6 гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинджал", 2 надзвуковими протикорабельними ракетами 31П, 6 керованими ракетами Х-59 і не менше 13 ракетами з комплексів С-300.

Також РФ традиційно застосувала проти України дрони-камікадзе іранського виробництва - їх запустили не менше 8 штук для відволікання уваги сил ППО. Вона змогла збити лише 34 ракети з 48 запущених "Калібрів" й ракети типу Х-101 / Х-555, а також 4 "Шахеди".

При цьому у ВПС ЗСУ зазначають, що Росія використала хитру тактику, адже такі ракети, як "Кинджал" і С-300 - Україна досі не вміє збивати.

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