У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що сьогоднішня ракетна атака росіян була масштабною.

Росіяни сьогодні, 9 березня, вперше обстріляли територію України, випустивши одночасно 6 гіперзвукових ракет "Кинджал". Загалом РФ завдала удару різними типами ракет.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "24 каналу". Він зазначив, що сьогоднішня ракетна атака росіян була масштабною.

"Не пригадую, щоб раніше таке взагалі було. Шість "Кинджалів" загалом було випущено противником. Використовувалися різні літаки, зокрема стратегічної дальньої авіації та МіГ-31К", - сказав він.

Ігнат також додав, що Повітряні сили не можуть збивати ракети Х-22, "Кинджал" і С-300, якими сьогодні росіяни обстрілювали Україну. "Вони становлять сьогодні для нас небезпеку", - сказав він.

Ракетний удар 9 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з ночі 9 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Згодом з різних регіонів почала надходити інформація про вибухи.

Зокрема, у Києві вибухи пролунали в Голосіївському і Святошинському районах. Через падіння уламків загорілися автівки у дворі одного з житлових будинків, постраждали двоє людей. Пізніше в КМВА повідомили, що росіяни завдали по столиці удар аеробалістичною ракетою типу "Кинджал", вона влучила в об'єкт інфраструктури. А у Львівській області російська ракета влучила у житлову зону, внаслідок чого п'ятеро людей загинуло.

Головнокомандувач Збройними Силами Валерій Залужний повідомив, що сьогодні Росія випустила по Україні 81 ракету різних типів і 8 дронів-камікадзе. Із 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" сили протиповітряної оборони знищили 34. Також ЗСУ знищили 4 іранських дрона Shahed, і 8 керованих авіаційних ракет Х-31П і Х-59.

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