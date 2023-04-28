В області мінна небезпека залишається дуже високою.

Російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За йогоданими, під ворожим вогнем перебувала ціла низка населених пунктів. "Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району з 120-мм мінометів пошкоджено три приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок", - повідомив він.

Також за даними голови ОВА, у селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор, але обійшлося без постраждалих.

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"Залишається високою мінна небезпека. Вчора у селі Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. Четверо працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти регулярно завдають ударів по Харківській області. Особливо сильно від атак потерпають пригордонні райони області. Так, 25 квітня росіяни вдарили з С-300 по самому центру міста Куп'янськ, влучивши у будівлю місцевого Краєзнавчого музею.

Під час розбору завалів у будівлі Краєзнавчого музею вилучено тіла двох загиблих жінок. Також десять людей отримали поранення, четверо з них госпіталізовані.

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