Влада закликала громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про ймовірні звуки вибухів у Бучанському районі.

Як повідомляє у Telegram Київська ОВА, у Бучанському районі сьогодні, 14 березня, запланована ліквідація раніше виявлених вибухонебезпечних предметів.

"Може бути гучно", - наголосили в адміністрації.

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Влада закликала громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Вибухи в Україні 14 березня – останні новини

Вранці 14 березня в Одеській області на тлі оголошеної повітряної тривоги прогриміли вибухи. ЗМІ писали про роботу ППО.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв про запуск протирадарних ракет, спрямованих на виявлення та ураження українських систем ППО.

Також у понеділок вранці прогриміли вибухи в Краматорську. Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, щонайменше одна людина загинула, кількість жертв встановлюється.

Напередодні в ОК "Південь" повідомляли, що під час масованого удару 9 березня Росія намагалась вистежити систему Patriot, повіривши чуткам ЗМІ, що ці установки вже нібито в Україні.

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