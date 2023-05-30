Повітряна тривога у Києві у ніч на 30 травня тривала близько 3 годин.

У ніч на 30 травня 2023 року Росія знову атакувала Київ, це вже третій обстріл столиці за останню добу. Цього разу окупанти запустили по місту "Шахеди".

Близько другої ночі 30 травня у Києві було оголошено повітряну тривогу, повідомлялося про роботу ППО. На жаль, уламки влучили у багатоквартирний будинок у Голосіївському районі столиці. "Суспільне" показало наслідки такого влучання.

Унаслідок влучання уламків у багатоквартирний будинок у Голосіївському районі загинула одна людина. Повідомляється, що зруйновані квартири на двох верхніх поверхах, майже всі вікна повилітали.

Мешканців будинку евакуювали, під завалами більше нікого не знайшли, додає "Суспільне".

Як повідомляє "Украина Сейчас" у своєму Телеграм-каналі, загибла - жінка приблизно 30 років. Рятувальники знайшли її у квартирі на 20 поверсі. Вона померла у кареті "швидкої". За даними журналістів, також постраждав її чоловік, він у лікарні.

Масована атака на Київ у ніч на 30 травня 2023

У ніч на 30 травня 2023 року Росія здійснила 17-ту атаку на Київ з початку цього місяця. Уламки збитих "Шахедів" у деяких районах столиці влучили у будинки та авто.

Загалом із півночі та півдня за цю ніч було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Українська ППО знищила 29 ударних БпЛА. Майже усі "Шахеди" уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

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