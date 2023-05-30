Українців закликають перебувати в укриттях.

У ніч на 30 травня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу.

Зараз вона лунає на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Кіровоградської областей. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про рух ворожих безпілотних літальних апаратів, у регіоні працює протиповітряна оборона.

"Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Віримо в Збройні сили України!" - йдеться у повідомленні.

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Про вибухи у столиці повідомив і мер Віталій Кличко. Згодом він додав, що зараз всі екстренні служби прямують на виклик у Подільський та Голосіївський райони міста. Деталей він не розповів.

Оновлено о 02:55: У Дарницькому районі Києва впали уламки, почалася пожежа. Кличко повідомляє, що спалахнув приватний будинок. На місце події виїхали всі служби.

Оновлено о 03:07: У Голосіївському районі постраждала 27-річна жінка, її госпіталізували.

Також вибухи пролунали у Печерському та Подільскому районах. "Атака масована! Не залишайте укриттів!" - написав Кличко.

У КМВА повідомляють, що у Печерському районі уламки впали на припаркований автомобіль. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено о 03:12: У міській військовій адміністрації додали, що внаслідок падіння уламків у Печерському раоні загорілися три автівки. Інформацію уточнюють. Також зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі.

У місті продовжують лунати вибухи.

Інформація оновлюється...

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