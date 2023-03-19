Крім того, там зростає дефіцит ліків для цивільних.

У цивільних лікарнях тимчасово окупованого Криму виник дефіцит крові. Її використовують для лікування поранених російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За його даними, на півострові загострюється гуманітарна криза.

Зазначається, що у Севастополі з центрів переливання забрали кров та її компоненти для клінічного військового госпіталю. Через це виник дефіцит у цивільних закладах.

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За словами партизанів, у Криму також зростає дефіцит ліків для цивільних через переорієнтування медичної системи тимчасово захоплених територій на потреби російських окупантів. Зокрема, пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби загарбників, а тому більшість ліків йде саме на лікування окупантів.

Втрати Росії у війні

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 710 загарбників, і тепер загальні втрати супротивника становлять 164 910 осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Василівці Запорізької області російські окупанти облаштували дитячу лікарню під шпиталь для своїх поранених, прийом дітей припинено.

За даними Генштабу, в Луганську немає де народжувати дітей, пологові зайняті пораненими окупантами.

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