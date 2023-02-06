Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і лікують поранених у дитячих лікарнях.

У Василівці Запорізької області російські окупанти облаштували дитячу лікарню під шпиталь для своїх поранених, прийом дітей припинено.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 лютого. Зазначається, що противник продовжує зазнавати втрат і лікує поранених у дитячих лікарнях.

"Так, у населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Прийом дітей до лікарні припинено", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні - що відомо

Останніми тижнями активно лунають розмови про можливий новий наступ росіян на Україну.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Росія може присвятити новий наступ річниці повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого. Він також зауважує, що на можливий наступ росіян Україна очікує в лютому - з точки зору символізму, окупанти також мріють захопити Київ. Резніков підкреслює, що Україна має ресурси і резерви, якими вона спроможна стабілізувати і тримати удар.

За даними ГУР, президент Росії Володимир Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

5 лютого видання Financial Times повідомило, що влада України отримала інформацію про те, що Росія може піти в новий наступ протягом 10 днів. Аналітики вважають, що ймовірним місцем для нової російської атаки є західна частина Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

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