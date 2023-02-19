На окупованому півострові родичі мобілізованих масово скаржаться на порушення прав військовослужбовців.

У Криму офіцери окупантів збагачуються за рахунок рядових та сержантів, зокрема, пропонують їм відпустки за хабар.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, на тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців.

"Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Міністерство оборони РФ на звернення громадян ніяк не реагує, інформує штаб.

Що відбувається у Криму?

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

Україна вирішила боротися за всі свої землі, які захопила РФ, у тому числі й за Крим. На півострові вже не раз лунали вибухи. Одна з найрезонансніших надзвичайних ситуацій - вибухи на аеродромі "Саки", які пролунали у серпні 2022 року.

У січні 2023-го західні ЗМІ писали, що влада США може передати Україні озброєння, необхідне для повного звільнення півострова. За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, для звільнення Криму необхідні американські далекобійні ракети ATACMS.

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