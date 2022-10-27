В більшості випадків йдеться про військові вантажівки й заправники.

В окупованому Криму фіксують зростання інтенсивністі пересування російської військової техніки трасою "Таврида".

Про це повідомляє Крим.Реалії.

На автомобільних розв'язках та на з'їздах розмістили банери, що проїзд Керченським мостом відкритий "тільки для легкових авто".

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Зазначається, що помічені ешелони, які прямують у напрямку Керчі. Водночас більшість військової техніки прямує у бік материкової України.

В більшості випадків йдеться про військові вантажівки й заправники.

Війна в Україні

У 2014 році Російська Федерація захопила український півострів Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

24 лютого 2022 року Росія без оголошення війни почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Наприкінці вересня бойовики "Л/ДНР" та окуповані в Херсонській та Запорізькій областях провели фейкові референдуми про "входження" до складу Російської Федерації. 5 жовтня президент РФ Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про прийняття цих територій до складу РФ.

Це сталось на тлі масштабного контрнаступу Збройних сил України, який почався у серпні.

14 жовтня повідомлялося, що в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

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