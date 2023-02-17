Окупаційна влада стверджує, що ніяких пошкоджень об'єкта немає.

У Севастополі вранці 17 лютого прогриміли вибухи. Гауляйтер Михайло Развожаєв поскаржився на нову атаку дронів.

Російська ППО нібито збила безпілотник в районі Балаклавської ТЕС.

Окупаційна влада стверджує, що ніяких пошкоджень об'єкта немає: "Сьогодні вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі".

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У спробі завдати удару по "важливих для Севастополя об'єктах" він звинуватив Україну.

Разом з тим місцеві пишуть про відсутність світла у Фіоленті.

Вибухи в Криму - актуальне

Раніше про атаку безпілотником Балаклавської ТЕС Развожаєв повідомляв наприкінці жовтня 2022 року. Тоді, за його словами, загорівся один з трансформаторів електростанції, але обладнання було пошкоджено мінімально.

Вранці 16 лютого два безпілотники нібито були збиті над морем у Севастополі.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.

Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.

Балаклавська ТЕС - що відомо про роботу станції

Балаклавська ТЕС була збудована росіянами вже в період окупації півострова. Її будівництвом окупанти хотіли знизити навантаження на передавальні мережі, що повинно було скоротити витрати на реконструкцію Енергомоста, що забезпечує прямі поставки світла з Росії до Криму.

У Балаклавській ТЕС встановлені придбані у Німеччини в обхід санкцій газові турбіни SIEMENS. У 2018 році на станції сталася аварія, пов'язана з турбінами.

Природний газ, який планували використовувати для виробництва електричної енергії Російською Федерацією, незаконно витягувався з родовищ на українському шельфі Чорного моря за допомогою плавучих бурових установок "Сиваш", "Таврида", "Петро Годованець", "Україна" ("Незалежність").

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