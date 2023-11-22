Там же на початку місяця було знищено десантні катери росіян.

В смт Чорноморське (тимчасово окупований Крим) "прилетіло" по причалу військової частини російських загарбників.

Як повідомляє "Кримський вітер" з посиланням на інформоване джерело, атака сталася сьогодні, 22 листопада, о 7:05.

"Був приліт по причалу російської військової частини в бухті Вузька - туди ж, де минулого разу було знищено десантні катери та особовий склад", - пише канал.

Відео дня

Про наслідки "прильоту" поки що невідомо. Джерело каже, що причал тепер огороджений боновими загородженнями з бочок, пов'язаних тросами.

Знищення десантних катерів РФ у Криму

Вночі 10 листопада внаслідок операції на території тимчасово окупованого Криму було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ.

За інформацією ГУР, результати проведеної 10 листопада дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ знищені. Ураження зазнали два катери окупантів: один більш давнього проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна".

В українській розвідці зазначили, що Росія такі малі десантні катери класу "Серна" активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Раніше, зокрема, у вересні, було пошкоджено великий російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. 4 листопада в окупованій росіянами Керчі прогриміли вибухи. ЗСУ вдарили ракетами по суднобудівному заводу і влучили у корабель проекту "Каракурт" - "Аскольд".

Вас також можуть зацікавити новини: