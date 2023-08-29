На місці вибуху видно стовп густого диму. Туди помчали карети швидких допомог.

Поряд з населеним пунктом Оленівка, що у тимчасово окупованому Криму, прогримів вибух.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидці, було чутно глухий вибух, а потім у небо здійнявся стовп диму.

До місця вибуху відразу помчали карети швидкої допомоги. Відео з місця події свідчить про ймовірний "приліт".

Втім, окупаційна влада придумала безглузде виправдання інциденту поблизу Оленівки. Так званий радник гауляйтера Криму Олег Крючков заявив, що здетонувала трава.

"В Оленівці загорілася трава у степу. На місці працюють рятувальники", - прокоментував Крючков.

Його шеф - гаулятер півострова Сергій Аксьонов - взагалі мовчить про вибухи в Оленівці.

Ситуація в Криму

ЗСУ наближаються до Криму, тому ситуація там стає напруженішою. Наприкінці липня керівник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ скоро будуть на території півострова. Вчора в ССО розповіли, що ударні дрони атакували базу берегової охорони російського флоту на півострові.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна повертатиме собі Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає. Крім того, Данілов зазначив, що коли почнеться військове звільнення Україною Криму, всі це побачать та зрозуміють.

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