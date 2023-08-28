Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими.

Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони чорноморського флоту РФ.

Як повідомили у прес-службі ССО, під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному (Крим). Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими.

"Операція Top Gun! Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей. На фото - один із БПЛА, що брав участь у операції", - зазначили в ССО.

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Україна готується до деокупації Криму

Наприкінці липня керівник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ скоро будуть на території півострова. Тим часом ситуація у Криму стає напруженішою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна повертатиме собі Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає. Він додав, що без деокупації Криму війну не можна вважати завершеною.

Крім того, Данілов зазначив, що коли почнеться військове звільнення Україною Криму, всі це побачать та зрозуміють.

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