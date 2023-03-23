Прапор вивісили невідомі патріоти.

У селі Грушівка (Сала) Саксьского району у тимчасово окупованому Криму замайорів український прапор.

Відео опублікував голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

"В окупованому Криму, у селі Сала (Грушівка) Судакського регіону майорить український прапор. Слава Україні", - написав Барієв.

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На кадрах видно, що український прапор встановили на одній з вишок зв'язку. Це зробили невідомі патріоти.

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Розмови про те, що Україна готує масштабний контрнаступ з метою звільнення Криму тривають вже кілька місяців. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що єдиний шлях звільнення тимчасово окупованого Криму - воєнний. Водночас ухвалена у 2021 році стратегія деокупації півострова вже неактуальна, тому її будуть міняти.

Тим часом у Криму тривожно. В окупованому Джанкої пролунали вибухи, серед російських загарбників у Криму сіється паніка. Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголосила, що українські війська мають намір зупинитися лише на кордонах України 1991 року.

21 березня у вечірньому відеозверенні президент України Володимир Зеленський заявив, що з Криму вже почалася міграція "найбільш далекоглядних щурів держави-терориста". Він зауважив, що українська армія деокупує півострів.

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