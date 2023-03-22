Наталія Гуменюк зазначила, що українські військові мають намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року.

Серед російських загарбників у тимчасово окупованому Криму панує паніка. Українські військові зупиняться лише на кордонах України станом на 1991 рік.

"Ворог в Криму був вражений тим, що ми все ж туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати про те, чим саме був вражений ворог", - заявив голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

При цьому вона зазначила, що удар по вузловій станції – це один з елементів українського плану, який передує діям, яких всі дуже чекають. За словами спікера, виснаження логістики ворога – це запорука вдалих дій у майбутньому.

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"Викликати панічні настрої вже пізно, вони вже там панують, і це підтверджено не раз тим напрямком, який є на виїзд з Криму і навантаженням на всі автодорожні і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри сил оборони і напрямок руху сил оборони", – пояснила Гуменюк.

Вибухи в Криму - що відомо

Час від часу на території тимчасово захопленого півострова Крим лунатимуть вибухи. Так, у понеділок, 20 березня, у Джанкої пролунали вибухи. Тоді росіяни заявляли про атаку безпілотників.

Пізніше в ГУР Міноборони України повідомили, що в Джанкої знищили крилаті ракети "Калібр". В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що після інциденту в місті ввели надзвичайний стан. При цьому загарбники заявили, що під час атаки нібито все "відбила ППО", а ситуація "під контролем".

22 березня так звана влада окупованого Криму заявила, що рано вранці їх флот атакували надводні безпілотники.

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