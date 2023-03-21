Він упевнений, що Україна поверне Крим додому.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна переможе у героїчній битві за Донбас, у протистоянні на півдні та у поверненні Криму.

Як президент нагадав у вечірньому відеозверненні, сьогодні Україна почала відзначати річницю перших переможних битв повномасштабної війни - боїв на півночі України, які призвели до втечі російських окупантів. "Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун - маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні. Були й інші такі кроки. Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що українська армія прийде до такого ж результату і в інших активних діях. Зокрема, у героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор, у подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї, а також у поверненні українського Криму.

Відео дня

За словами глави держави, з півострова вже почалася міграція "найбільш далекоглядних щурів держави-терориста".

"Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ. Все це народилося саме там - у містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня. У містах героїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок. Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Усі разом ми захищаємо й наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію", - наголосив президент.

Деокупація Криму

У грудні 2022 року голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна зможе звільнити окупований півострів завдяки військовій силі та дипломатії.

Попри заяви окупаційної адміністрації про "надійний захист" Криму, загарбники активно готуються до оборони. За даними ГУР, російське оборонне угруповання обладнує фортифікаційні споруди та лінію оборони.

У жовтні на залізничній гілці Кримського мосту стався сильний вибух, в результаті якого частково обрушилися два автомобільних прольоти.

Вчора повідомлялося про вибухи у місті Джанкой. Згодом у розвідці відзвітували про знищення російських ракет "Калібр", які перевозили залізницею.

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