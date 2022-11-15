Зараз Сили оборони просуваються по декількох напрямках.

Сили оборони України продовжують наступ по кількох напрямках. З 1 листопада 2022 року українські військові звільнили близько 5 тисяч кв. км та приблизно 200 населених пунктів на півдні країни.

Як повідомила в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, зараз Сили оборони просуваються по декількох напрямках.

"Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та півдня. За листопад на півдні звільнено близько п'яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів", – наголосила Маляр.

Відео дня

За словами заступника голови Міноборони, ворог продовжує завдавати ударів по звільнених населених пунктах. Вона наголосила, що найзапекліші бої проходять у Донецькій області. Там щодня відбувається по кілька десятків атак ворога.

"Водночас, ЗСУ дуже впевнено обороняють кордони. Тобто ворог не просувається на жодний сантиметр. Так, там запеклі страшні бої, ціна дуже висока, але ворог не просувається", – зазначила Маляр.

Звільнення півдня України

В ході контрнаступу українські військові майже повністю звільнили Миколаївську область від російських окупантів. Зараз під контролем загарбників залишається лише територія Кінбурнської коси.

Крім того, було деокуповано Херсон та всю правобережну частину Херсонщини. Українські війська зайшли до Херсона 11 листопада 2022 року.

Водночас Reuters пише, що росіяни перейшли до оборони на полі бою після втрати правобережжя Херсонської області. Співрозмовник видання прогнозує, що ситуація на полі бою в наступному році буде в цілому статичною.

Вас також можуть зацікавити новини: