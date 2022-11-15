Ситуація на полі бою в наступному році буде в цілому статичною, зазначив західний чиновник.

Російські війська перейшли до оборони на полі бою після втрати правобережжя Херсонської області.

За словами західного чиновника, якого цитує Reuters, виведення військ ЗС РФ було відносно впорядкованим.

"Зрозуміло, що на даний момент окупація Росією України - це оборонна операція", - сказав чиновник на умовах анонімності.

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Разом з тим заяву Росії про евакуацію 30 тисяч військовослужбовців, ймовірно, були перебільшенням, оскільки, за оцінками, це число наближалося до 20 тисяч осіб.

Він сказав, що очікує, що ситуація на полі бою в наступному році буде в цілому статичною.

"Якщо люди очікують розвалу сил з обох сторін, ми не бачимо нічого, що вказувало б на це відтепер і до кінця року. Жодна зі сторін не знаходиться в такому стані, щоб її сили впали", - сказав чиновник.

Провал Путіна у війні з Україною

11 листопада стало відомо про звільнення Херсона - єдиного обласного центру, який контролювали росіяни з моменту вторгнення 24 лютого.

Це стало для Путіна найбільшою поразкою у війні, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Виведення окупантів з Херсона ускладнює взаємини глави Кремля з "фракцією яструбів". Наприклад, рашистський ідеолог Дугін напередодні закликав "принести Путіна в жертву".

Проблемою для Путіна стали й частково мобілізовані. "Мобіків" без підготовки кидають на найгарячіші ділянки фронту, що неабияк вдарило по наступальній спроможності окупантів і посилило критику Кремля й так невдоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

Наразі, констатують у британській розвідці, російські війська перейшли до оборони на більшості ділянок фронту.

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби розпочати з Україною переговори, проте вчергове в ультимативній формі.

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