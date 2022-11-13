Україна не дає росіянам часу для виконання необхідних для них завдань.

У ЗСУ з'являються нові умови для наступу, тоді як Росія намагається його зупинити, щоб накопичити необхідні ресурси.

Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі "Еспресо" зазначив, що не розуміє, чому американський генерал Марк Міллі вважає, що ЗСУ досягли максимуму й надалі потрібно готувати політичне підґрунтя до перемовин.

"Зараз якраз створюються нові умови, щоб Україна продовжила наступальні дії, і якраз Росія шукає можливості для зупинки українського наступу й отримання перепочинку або навіть початку консультацій, щоб зібрати резерви, можливо, на півночі - у Білорусі, підтягнути більше сил до Мелітополя та побудувати потужніші оборонні позиції та забезпечення на лівому березі Херсонщини. У росіян дуже багато завдань, для яких потрібен час. І те, що Україна їм зараз його не дає, активізуючи свій наступ, - справді проблема", - пояснив він.

Відео дня

Ситуація на фронті

Наприкінці літа ЗСУ почали активно контрнаступати на низці напрямків. Спочатку була звільнена майже вся Харківська область.

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

10 листопада стало відомо, що в Херсонській області з 1 жовтня деокупували понад тисячу квадратних кілометрів землі. Вже 11 числа українські спецпідрозділи зайшли в Херсон.

Крім того, була деокупована майже вся Миколаївська область.

13 листопада українські військові відновили контроль над селом Макіївка в Луганській області.

Вас також можуть зацікавити новини: