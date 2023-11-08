Колаборант загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

У Луганську підірвали колаборанта, екс-начальника управління так званої "народної міліції" ЛНР " Михайла Філіпоненка.

Інформація про його смерть з'явилася вранці в росЗМІ, але без вказівки причини.

"Годину тому в Луганську трагічно загинув наш колега, депутат народної ради ЛНР, колишній глава СЦКК ЛНР, колишній начальник управління народної міліції ЛНР... полковник Михайло Юрійович Філіпоненко", - написав депутат так званого "парламенту" "ЛНР" Юрій Юров.

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Згодом син Філіпоненка розповів, що його батько загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

Повідомляється, що це не перший замах на колаборанта. 21 лютого його автомобіль підірвали біля будівлі "представництва "ЛНР" в СЦКК", тоді поранення отримав водій Філіпоненка.

Знищення колаборантів

7 жовтня у Новій Каховці підірвали автомобіль з Володимиром Маловим - так званим "виконавчим секретарем" місцевого відділення "Єдиної Росії", згодом він помер у лікарні.

У вересні в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалася машина з двома працівниками російської ФСБ і військовими.

Влітку в селі Михайлівка у повітря злетіла машина з колаборантами, які планували посидіти в кафе "Гетьман".

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