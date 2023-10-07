Гауляйтери занили, що це був "теракт проти того, хто будує мирне життя" на окупованій території.

У Новій Каховці підірвали автомобіль із так званим "виконавчим секретарем" місцевого відділення "Єдиної Росії" Володимиром Маловим.

Як повідомив "сенатор" від Херсонщини Ігор Кастюкевич, підрив стався вранці 7 жовтня. Внаслідок інциденту Малов отримав тяжкі поранення.

"Обставини події встановлюються. Ми розцінюємо це як теракт, спрямований проти мирного населення і тих людей, хто будує мирне життя на Херсонщині", - заявив Кастюкевич.

За словами гауляйтера, медики нібито зараз борються за життя Малова. Чи був в автівці ще хтось - невідомо.

Що передувало

Колаборанти вже не почуваються у безпеці на окупованих територіях. Наприклад, влітку у селі Михайлівка у повітря злетіла автівка з колаборантами, які планували посидіти у кафе "Гетман".

Пізніше стало відомо, що у машині перебували колаборант Сергій Дідоводюк, його 33-річна дочка Яна, яка теж була активною колаборанткою, та його дружина. Дідоводюк із дочкою загинули на місці вибуху, а дружина отримала травми.

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